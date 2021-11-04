Обзор материнской платы GIGABYTE Z690 AORUS PRO: переход в новую эру

04-11-2021 Страница 1 Страница 2 Одной страницей

27 октября Intel официально представила десктопные процессоры 12-го поколения Intel Core и топовый чипсет Intel Z690 под новую платформу Socket LGA1700. В продажу они поступили с 4 ноября. И сегодня же закончилось эмбарго на публикацию обзоров по новым продуктам.

Эта линейка получилась интересной и революционной. Впервые в десктопном сегменте появились процессоры с двумя типами ядер на одном кристалле: производительные (P-cores) на базе архитектуры Golden Cove и энергоэффективные (E-cores) на базе Gracemont. Движение в этом направлении Intel начала вместе с мобильной линейкой Lakefield. Именно она впервые получила два типа ядер благодаря Intel Hybrid Technology. Но эта серия уже отправлена на покой, а 12-е поколение Intel Core только начинает свое шествие.

Правда, не все новые представители нового семейства получат два типа ядер – это удел лишь более производительных и дорогих моделей. Об этих и других подробностях мы поговорим в отдельном обзоре. А сейчас уделим внимание новому топовому чипсету Intel Z690.

Intel Z590

Intel Z690

Внимательно смотрим на блок-диаграммы и выделяем ключевые различия. Для связи чипсета и процессора в Intel Z590 используется 8 линий интерфейса DMI 3.0, представленного в далеком 2015 году. Пропускная способность каждой линии составляет 8 ГТ/с (гигатранзакций в секунду). Intel Z690 перешел на шину DMI 4.0 с удвоенной пропускной способностью каждой линии (16 ГТ/с).

Второй интересный момент – чипсетные линии PCIe. В активе предшественника максимум 24 PCIe 3.0. Новинка получила 12 PCIe 4.0 и 16 PCIe 3.0. Инженеры-проектировщики могут использовать их на свое усмотрение. Например, в топовых платах GIGABYTE 12 линий PCIe 4.0 служат для реализации трех интерфейсов M.2 Socket 3.

Добавьте к этому 20 процессорных линий: 16 PCIe 5.0 под видеокарту и 4 PCIe 4.0 под еще один SSD, и мы получаем быструю платформу с широкими функциональными возможностями.

Напомним, что пропускная способность одной линии PCIe 3.0 составляет почти 2 ГБ/с (1,97 ГБ/с, если точно). У PCIe 4.0 она повышается до ~4 ГБ/с (3,94 ГБ/с), а у PCIe 5.0 – до ~8 ГБ/с (7,88 ГБ/с).

Идем дальше. Максимальное количество портов SATA 6 Гбит/с у Intel Z690 увеличилось с 6 до 8, а USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) – с 3 до 4. И если Intel Z590 поддерживал конфигурацию RAID только для накопителей SATA, то новинка может объединять в массивы даже PCIe SSD.

И еще одно важное преимущество нового чипсета – поддержка стандарта Wi-Fi 6E. Это расширенная версия Wi-Fi 6 c повышенной пропускной способностью. Wi-Fi 6E первым получил поддержку диапазона 6 ГГц с 14 дополнительными каналами шириной 80 МГц и 7 дополнительными каналами шириной 160 МГц. То есть новый стандарт лучше справляется с подключением большего количества устройств и обменом большими объемами данных. А вот с преодолением физических помех у него не очень хорошо: более-менее толстая стенка является существенной преградой на пути передачи сигнала.

Напоследок вспомним об еще одном важном преимуществе платформы Socket LGA1700, которая на прямую не касается чипсета – о поддержке нового стандарта оперативной памяти DDR5. Контроллер ОЗУ по-прежнему находится в процессоре. Intel реализовала поддержку двух стандартов – DDR4 и DDR5 для простоты обновления. То есть вы можете использовать существующие планки DDR4 в своем новом ПК или же сразу перейти на новый стандарт. Все зависит от реализации этой подсистемы в конкретной материнской плате

Каковы же преимущества DDR5? Вот лишь ключевые из них:

более высокая пропускная способность

меньшее рабочее напряжение

схема управления питанием (PMIC) «переехала» с материнской платы на модули памяти для большего контроля и более тонкой подстройки напряжений, что также улучшает разгонный потенциал

наличие двух 32-битных подканалов на каждый модуль вместо одного для улучшения эффективности их работы

наличие ECC на кристалле (ODECC) для улучшения стабильности работы оперативной памяти при повышенных частотах

увеличенная максимальная емкость ядра с 16 до 64 Гбит позволяет создавать модули большего объема

Сразу же уточним момент с ECC-коррекцией. Она работает только в связке с серверными процессорами. Поэтому в мейнстрим-сегменте память будет работать в режиме non-ECC.

Есть еще один интересный нюанс, о котором мы узнали с презентации компании Kingston. Оказывается, что для реализации 2-канального режима Intel требует установки идентичных модулей. Смешивать объемы нельзя. Например, запрещено устанавливать в один канал пару 8-гигабайтных модулей, а во второй – пару 16-гигабайтных. Эту проблему в будущем исправят с помощью обновления BIOS. А пока ее нужно учитывать при сборке ПК.

Гарантированными является поддержка стандартов DDR4-3200 и DDR5-4800 МГц. Можно разгонять выше, но там уже как повезет. На платах с поддержкой памяти DDR4 вы можете смело ставить 2 или 4 модуля DDR4-3200 – все будет работать корректно.

А вот со стандартом DDR5 есть нюансы. Intel гарантирует корректную работу одного модуля на канал на частоте DDR5-4800. Если вы захотите установить два модуля на канал (то есть заполнить все 4 DIMM-слота), то их частота может снизиться до DDR5-4000. Тут уже многое зависит от производителей материнских плат: если они придерживались рекомендаций Intel, то частота будет 4000 МГц, а если улучшили дизайн подсистемы питания, то скорость будет выше.

Сводная таблица технической спецификации чипсетов Intel Z690 и Z590:

Модель Intel Z690 Intel Z590 Поддержка разгона Да Да Связь с процессором DMI 4.0 x8 DMI 3.0 x8 Максимальное количество линий PCI Express (версия PCIe) 28 (16 @ 3.0 + 12 @ 4.0) 24 (3.0) Максимальное количество портов USB 3.2 Gen 2х2 (20 Гбит/с) / USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) / USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) / USB 2.0 4 / 10 / 10 / 14 3 / 10 / 10 / 14 Общее количество портов USB 14 14 Максимальное количество поддерживаемых дисплеев 4 3 SATA 6 Гбит/с 8 6 RAID 0, 15, 10 (PCIe / SATA) 0, 1, 5, 10 (SATA) Intel Wireless Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) Intel Wi-Fi 6 AX201 Поддержка технологий Intel Optane Memory Intel ME 16 Intel HD Audio Intel Rapid Storage Intel Rapid Storage for PCI Storage Intel Smart Sound Intel PTT Intel Boot Guard Intel Optane Memory Intel ME 15 Intel HD Audio Intel Rapid Storage Intel Smart Sound Intel PTT Intel Boot Guard TDP, Вт 6 6 Размеры, мм 28 х 25 25 x 24 Рекомендованная стоимость, $ 51 50

Все, больше не будем утомлять вас теорией и переходим к практическому знакомству с чипсетом Intel Z690 на базе материнской платы GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Это решение флагманской линейки, но оно не является самым топовым. Например, вместо Wi-Fi 6E тут используется Wi-Fi 6. И это лишь один из ряда нюансов. С другой стороны, новинка является более доступной, чем топовые версии. Для начала посмотрим на ее характеристики.

Спецификация

Модель GIGABYTE Z690 AORUS PRO (rev. 1.0) Чипсет Intel Z690 Процессорный разъем Socket LGA1700 Поддерживаемые процессоры Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 двенадцатого поколения для платформы Socket LGA1700 Поддержка памяти 4 x DIMM-слота с поддержкой максимум 128 ГБ памяти c частотой до DDR5-6200 (OC) МГц Слоты расширения 1 x PCI Express 5.0 x16 (х16) 2 x PCI Express 3.0 x16 (x4) AMD Quad-GPU CrossFire и 2-Way AMD CrossFire Дисковая подсистема 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260 / 2280 / 22110; PCIe 4.0 x4/х2) (M2A_CPU) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260 / 2280 / 22110; SATA и PCIe 4.0 x4/х2) (M2C_SB) 2 x M.2 Socket 3 (M.2 2260 / 2280 / 22110; PCIe 4.0 x4/х2) (M2P_SB / M2Q_SB) 6 x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 Intel Optane Memory Ready LAN 1 x Intel I225-V (10/100/1000/2500 Мбит/с) Wi-Fi / Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) + Bluetooth 5.2) Звуковая подсистема 8-канальный Realtek ALC4080 Питание 1 х 24-контактный разъем питания ATX 1 x 8-контактных разъема питания ATX12V 1 x 4-контактный разъем питания ATX12V Вентиляторы 2 x разъема вентилятора CPU (4-контактные) 4 x разъема подключения системных вентиляторов (4-контактные) 2 х разъема подключения системных вентиляторов / СЖО (4-контактные) Охлаждение Алюминиевый радиатор на чипсете Алюминиевые радиаторы на элементах подсистемы питания Внешние порты I/O 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 4 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x Optical S/PDIF Out 2 x 3,5-мм аудио 2 x разъема SMA для антенны модуля Wi-Fi (2T2R) Внутренние порты I/O 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0/1.1 2 x Thunderbolt BIOS 256 Mбит AMI UEFI BIOS Форм-фактор ATX 305 x 244 мм Сайт производителя GIGABYTE Новые версии BIOS и драйверов можно скачать со страницы поддержки

Упаковка и комплектация

Материнская плата GIGABYTE Z690 AORUS PRO радует симпатичной и информативной коробкой. На лицевой стороне изображен логотип линейки AORUS и указана поддержка процессорного разъема Socket LGA1700, интерфейса PCIe 5.0 и памяти DDR5. На обратной вы найдете перечень технических характеристик, ключевые функциональные достоинства и изображение самой модели.

Внутри мы обнаружили следующий набор аксессуаров:

комплект бумажной документации

четыре кабеля SATA

антенну для модуля Wi-Fi

удлинитель для ленты RGB LED

один кабель для обнаружения шума (noise detection)

два терморезисторных кабеля

набор G Connector

винты для крепления M.2 SSD

Дизайн и особенности платы

С каждым новым поколением топовые материнские платы покрываются все более стильной «броней». Их дизайн радует красотой и функциональными возможностями. В глаза сразу бросаются радиаторы охлаждения чипсета и слотов M.2, а также усиленные разъемы DIMM и PCIe 5.0 x16.

LED-подсветка использована по минимум. Светодиоды встроены лишь в кожух интерфейсной панели, подсвечивая надпись «AORUS» с помощью 16,7 млн возможных цветов в 12 разных режимах работы. Все это возможно благодаря фирменной технологии RGB Fusion 2.0.

Также на плате есть пара 12-вольтовых колодок для лент RGB и две 5-вольтовые для полосок с адресной RGB-подсветкой. К ним можно подключить и иллюминацию кулера либо вентиляторов. Главное, не ошибиться с выбором нужной колодки.

Обратная сторона большого интереса не представляет. Но, все же, приятно увидеть здесь тантал-полимерные конденсаторы для улучшения качества питания ЦП и винты крепления радиаторов чипсета и подсистемы питания. Они улучшают силу прижима и повышают эффективность работы.

Компоновка набортных элементов модели GIGABYTE Z690 AORUS PRO не вызывала особых нареканий: габаритные видеокарты не перекрывают доступ к портам SATA и DIMM-слотам, а также видим все необходимые крепежные отверстия. А вот защелки на DIMM-слотах расположены с двух сторон, хотя лучше бы они были с одной.

Также обратите внимание на массивные радиаторы зоны VRM. Их высота достигает 40 мм. При тестах кулер Noctua NH-U12A как раз поместился – у него запас в 42 мм. С более габаритными решениями могут быть проблемы. Тут отлично подойдет СВО.

Многие разъемы и внутренние интерфейсы приютились в нижней части платы. Здесь мы обнаружили:

колодку подключения аудиоразъемов передней панели

две колодки для подключения светодиодных лент

колодку SPI TPM для подключения модуля TPM

две внутренние колодки USB 2.0 для реализации четырех портов USB 2.0

кнопку QFlash Plus для удобного обновления BIOS

четыре колодки для вентиляторов

джампер сброса BIOS, джампер перезагрузки и кнопку перезагрузки

колодку подключения элементов фронтальной панели

Батарейка также «переехала» в нижний угол из-за обилия разъемов M.2 с собственными радиаторами.

Дисковая подсистема представлена шестью портами SATA 6 Гбит/с и четырьмя интерфейсами M.2 Socket 3. Первый из них («M2A_CPU») использует 4 процессорные линии PCIe 4.0 и не поддерживает SATA SSD. Остальные три используют 12 чипсетных линий PCIe 4.0. Из них лишь «M2C_SB» может корректно работать с накопителями SATA. Но при установке любого M.2 в этот слот (PCIe или SATA), два порта SATA 6 Гбит/с («SATA3 2» и «SATA3 3») будут недоступны.

Для эффективного охлаждения быстрых M.2 SSD используются фирменные радиаторы AORUS M.2 Thermal Guard II. Они включают в себе дополнительную пластину и термопрокладки под накопители, охлаждая их с двух сторон.

В правом верхнем углу находятся:

две колодки для светодиодных полосок

кнопка выключения

диагностический LED-индикатор

две колодки для подключения вентиляторов процессорного кулера

две колодки для подключения системных вентиляторов

колодка для внешнего порта USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

две колодки для портов Thunderbolt

диагностические индикаторы для сигнализации проблем с CPU, RAM, VGA или BOOT

Для установки оперативной памяти используются четыре DIMM-слота с усиленной конструкцией, которая предотвращает изгиб материнской платы в этой зоне и препятствует деградации качества передачи сигнала со временем.

При наличии двух модулей следуют использовать слоты «DDR5_A2» и «DDR5_B2». Если вы установите их в другие слоты, то система не стартует. И не забывайте об ограничениях на работу памяти в 2-канальном режиме, о которых мы указали в вступлении: используйте модули одинаковой емкости, частоты и даже бренда. В будущем эти ограничения должны исправить.

Система охлаждения зоны VRM состоит из двух радиаторов с дизайном Fins-Array III. Общая их площадь рассеивания тепла достигает 1678 мм2. Для сравнения: в Fins-Array она составляла 520 мм2, а в Fins-Array II – 898 мм2. У более дорогих моделей радиаторы соединены тепловой трубкой с прямым контактом (Direct-Touch Heatpipe II) для еще более эффективного теплообмена.

Микросхема чипсета с 6-ваттным показателем TDP получила собственный радиатор. В процессе тестирования мы зафиксировали следующие температурные показатели:

радиатор охлаждения чипсета – 38°C

верхний радиатор охлаждения элементов подсистемы питания – 55°C

нижний радиатор охлаждения элементов подсистемы питания – 43°C

В целом результаты говорят о высокой эффективности такого дизайна системы охлаждения, что свидетельствует о правильном подборе материалов и их конструкции.

Подсистема питания используется 16+2+1-фазный дизайн с микросхемами Intersil ISL99390 (90 А Smart Power Stage), тантал-полимерными конденсаторами и ферритовыми дросселями. Из них 16 фаз используется для процессорных ядер, 2 фазы – для встроенных в процессор контроллеров DDR5 и PCIe с микросхемами DrMOS (70 А), и еще одна для iGPU с микросхемой Smart Power Stage (60 А). Управляет всем этим добром ШИМ-контроллер RAA 229131.

Для расширения функциональности у GIGABYTE Z690 AORUS PRO есть три слота:

1 x PCI Express 5.0 x16 (х16) 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)

Поскольку 12 чипсетных линий PCIe 4.0 обслуживают разъемы M.2, то два слота PCIe x16 получили по 4 линии PCIe 3.0. Зато нет никаких ограничений в их работе.